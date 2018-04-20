ГПУ направила во Францию запрос на выдачу руководителя "титушек" Саркисяна

Ранее сообщалось, что организатор "титушек" Саркисян находится во Франции под экстрадиционным арестом.

Генеральная прокуратура Украины направила в французские правоохранительные органы запрос об экстрадиции подозреваемого в организации "титушек" украинца Армена Саркисяна.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Украинская правда". По ее словам, обращение отправили 16 апреля.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что во Франции задержали одного из главных организаторов "титушек" во время Майдана Армена Саркисяна.

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Депутат отметил, что "прокуроры должны передать во Францию пакет документов, необходимых для выдачи Армена Саркисяна Украине". Геращенко также разместил схему, которая указывает якобы на связи Саркисяна с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. В этой схеме Саркисян показан как организатор "титушек" и связан с условно осужденным за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрием Крысиным.