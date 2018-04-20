Трамп доволен: в США рассказали, насколько эффективными оказались санкции против российских олигархов

Санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".

Санкции США против российских олигархов, которые опустили курс рубля и потрясли рынки металлов, имели тот эффект, которого требовала администрация Трампа.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Bloomberg. В интервью на телеканале Fox Business Мнучин сказал, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие". При этом он не исключил дополнительных финансовых ударов, заявив, что администрация не боится и будет использовать эти инструменты.

Напоминаем, что США ввели новые санкции против России 6 апреля. В санкционный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и Кирилл Шамалов. Также в санкционном списке оказались председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров. Также были введены санкции в отношении 15 российских компаний.