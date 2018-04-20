Трамп доволен: в США рассказали, насколько эффективными оказались санкции против российских олигархов

08:07, 20 апреля 2018
Мир
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REUTERS

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Bloomberg. В интервью на телеканале Fox Business Мнучин сказал, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие". При этом он не исключил дополнительных финансовых ударов, заявив, что администрация не боится и будет использовать эти инструменты.

Напоминаем, что США ввели новые санкции против России 6 апреля. В санкционный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и Кирилл Шамалов. Также в санкционном списке оказались председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров. Также были введены санкции в отношении 15 российских компаний.

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Теги: #санкции против РФ