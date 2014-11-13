В Донецке и Луганске прошли митинги недовольных уровнем жизни пенсионеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"Вчера в Донецке и Луганске состоялись массовые выступления местных пенсионеров, которые обвиняли руководителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» в значительном ухудшении социальных условий жизни и отсутствии неоднократно обещанных им пенсий от "новой власти", - сказал Лысенко.

Он напомнил, что все социальные выплаты для граждан Украины – жителей временно оккупированных террористами территорий отныне будут осуществляться на территориях, которые контролирует украинская власть. "Им будут насчитываться все полагающиеся выплаты, получить которые можно, обратившись в установленном порядке в органы социальной защиты на освобожденных территориях Донбасса, или по месту регистрации в других регионах Украины", - отметил руководитель СНБО.