Кириленко: сокращения "черного списка" российских артистов не будет

По мнению вице-премьера, отменить "весь этот список" это будет означать "грубый и циничный откат назад, во времена, до 2014 года".

Кабмин не намерен пересматривать "черный список" артистов из России, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, по просьбе представителей телебизнеса и телерынка.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Я выступал об этом на заседании Кабинета министров. Есть обращение части участников телерынка о том, что надо пересмотреть "черный список" в части его сокращения", - сказал он.

По словам Кириленко, речь о пересмотре лиц, которые "представляют угрозу национальной безопасности", которые "говорили, что "Крым – русский"".

По мнению вице-премьера, отменить "весь этот список" это будет означать "грубый и циничный откат назад, во времена, до 2014 года".

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"Такого решения правительства не будет. И быть не может, потому что это украинское правительство", - сказал Кириленко.

Он добавил, что сейчас в "черный список" внесено около 150 человек. И ни одно из этих лиц, которые не признают украинского суверенитета и активно поддерживают аннексию Крыма, не сделало никаких заявлений, чтобы хоть как-то изменить свою позицию.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

В феврале "черный список" артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером.