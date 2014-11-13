Штаб обороны Мариуполя наблюдает наращивание сил со стороны российско-террористических войск.

Об этом сообщает штаб обороны города в Facebook.

«Ситуация в зоне проведения АТО сложная, но стабильная. Наблюдается наращивание сил со стороны террористических формирований, а также со стороны Российской Федерации. Министерство обороны отслеживает передвижение техники и колонн и владеет информацией о их дислокации», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики готовят военную операцию под Мариуполем – ОБСЕ

Также Минобороны проводит передислокацию Вооруженных сил и готово к реагированию на действия незаконных вооруженных формирований, которые находятся на неподконтрольной Украине территории.

«Ситуация полностью контролируется и Вооруженные силы готовы реагировать на изменение ситуации», - добавляет штаб обороны Мариуполя.