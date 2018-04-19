"Вместо лица з**ница": нардеп прокомментировал драку с "радикалом" (фото, видео)

Поводом для конфликта нардепов послужило исключение Мельничука из фракции.

Нардеп Сергей Мельничук прокомментировал драку с депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько.

"Линько сказал, что я сзади ударил его в лицо. Я не виноват, что у "радикалов" вместо лица задница", - написал нардеп на своей странице в Facebook и опубликовал фото и видео инцидента.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему колеге по фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко Дмитрию Линько. Инцидент произошел после эфира на телеканале NewsOne.

Линько отметил, что заявление писать не будет, а нос, скорее всего, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. "Ну, а пока я домой - спать", - сказал он.