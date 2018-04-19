Рада поддержала обращение к Варфоломею по созданию поместной церкви в Украине

В поддержку соответствующего постановления проголосовали 268 депутатов.

Верховная Рада Украины приняла постановление о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления № 8284 проголосовали 268 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

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В обращении Порошенко просит патриарха Варфоломея предоставить Православной церкви в Украине томос на автокефалию.

"Этот долгожданный документ станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры", - говорится в обращении.

Кроме того, как отмечает Порошенко, этот документ больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан.

Также указывается, что такой документ "поднимет на новые высоты уважение и авторитет Вселенского патриарха среди украинцев".

Порошенко отмечает, что патриарх Варфоломей – единственный человек в мире, который имеет каноническое право и законную власть решать такие вопросы.

"Вся наша нация смотрит на вас с благоговением и надеждой, потому что именно в ваших силах - дарить нам единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых мы так долго были лишены. Ваше благословение, равно как и грамота, предоставленная нашей Украинской церкви, довершат утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении", - говорится в обращении.

Президент Украины выразил надежду и веру в то, что патриарх Варфоломей не откажет в "благословении и долгожданном благодеянии вашим духовным чадам, украинцам, верным нашей церкви-матери".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

К подготовке проекта соответствующего постановления приобщились все фракции Рады, кроме фракции "Оппоблока".