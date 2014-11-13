Россияне минируют акваторию Азовского моря возле Мариуполя - СБУ

Об этом сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в эфире телепрограммы "Шустер Live", пишет LB.ua.

По данным СБУ, взрыв 11 ноября в акватории Азовского моря около Мариуполя мог быть вызван подрывом донной мины.

"По нашему мнению, россияне минируют акваторию Мариуполя сегодня для того, чтобы заблокировать город с моря, с одной стороны, а с другой - подорвать экономическую и инфраструктурную составляющую региона", - сказал Лубкивский.

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На данный момент СБУ изучает ситуацию со взрывом в Азовском море и допускает, что подорваться могла украинская рыболовецкая шхуна.

Напомним, в СНБО не исключают, что террористы и российские войска могут ударить по силам АТО с моря в Донецкой области.

Ранее генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что активизация боевиков на востоке Украины может свидетельствовать о подготовке военной операции, особенно в районе Мариуполя.