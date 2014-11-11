Боевики за день 30 раз обстреляли силы АТО из «Градов» и минометов, ранены четверо бойцов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Тридцать обстрелов позиций сил АТО совершили в течение дня боевики. Самая сложная ситуация в районе трассы Бахмутка. Наши подразделения, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Крымское, Горное, Кряковка, Сокольники, Трехизбенка, неоднократно обстреляны из минометов и РСЗО БМ-21 «Град», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «боевики четыре раза открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов по защитникам Донецкого аэропорта, артиллерией и минометами накрывали наши позиции вблизи Авдеевки, стреляли по украинским военным, которые несут службу в районе населенных пунктов Дебальцево, Никишино, Чернухино, Зайцево».

Читайте такжеБоевики обстреливают Станицу Луганскую

Кроме того, под минометный обстрел попали украинские военные в районе Заможного.

Согласно сообщению, в результате обстрелов четверо украинских солдат получили ранения.

«Силы АТО в ответ наносят огневые поражения по огневым точкам боевиков, уничтожают живую силу и технику противника», - отмечает штаб АТО.