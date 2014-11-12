СМИ: Липецкую фабрику Порошенко собирается купить российский холдинг КДВ

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки. Кроме того, информацию об интересе группы КДВ к покупке фабрик Roshen в Липецке подтвердил источник в самой КДВ. Официальный запрос в КДВ вчера остался без ответа.

Читайте такжеРоссия запретила ввоз всех кондитерских изделий из УкраиныПо словам источника, КДВ проявила интерес не только к недавно модернизированным фабрикам в Липецке, на которые тратилась значительная часть доходов Roshen за последние годы, но и на логистический центр класса А размером 32 000 кв. м с ежедневным оборотом свыше 3500 тонн.

Напомним, инвестиционная компания Rothschild в конце августа заявила о начале процесса продажи активов президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего перед выборами в случае избрания президентом продать свой бизнес.