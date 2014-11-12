Боевики готовят военную операцию под Мариуполем – ОБСЕ

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мариуполь продолжает быть одним из мест, которые наиболее сильно обстреливаются артиллерией с другой стороны, со стороны сепаратистов. Поэтому это можно воспринимать как подготовку к некоторого рода военной операции. Это то, что мы видим, но у нас нет доступа туда, поскольку нам не дают войти", — сказал Заньер.

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Он отметил также, что именно со стороны Мариуполя в район, контролируемый боевиками, был направлен беспилотник, который они попытались сбить в начале ноября. "Мы пытаемся лучше понять, что там происходит, но кто-то нам мешает, что вызывает подозрения", — заявил генсек ОБСЕ.

Ранее Заньер заявил об эскалации ситуации на востоке Украины и невозможности наблюдательной миссии помочь из-за невыполнения минских договоренностей.