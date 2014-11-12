Financial Times: Россия озадачена тем, как накормить и обогреть Крым зимой

Об этом пишет Кэтрин Хилл в своей статье, которая называется «Россия озадачена тем, как накормить и обогреть Крым зимой», опубликованной в британской газете Financial Times.

После того как в прошлые дни Эскендер, 33-летний торговец углем в Первомайском, одном из самых отдаленных сельских районов Крыма, заполнил кузов своего оранжевого грузовика марки «Лада», во дворе, обычно полном угля, осталась совсем небольшая груда, высотой 1 метр.

«У нас большая нехватка угля», – сказал он, отметив, что цены выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. «Я не знаю, как люди переживут здесь зиму».

Такие проблемы могут иметь последствия далеко за пределами крохотных сел в Крымской степи. Противоречивая аннексия Крыма в марте была очень рискованным шагом для Москвы. И один из главных вопросов заключался в том, достаточно ли у нее ресурсов, чтобы обеспечить пищевыми продуктами, теплом и электроэнергией полуостров, до которого можно добраться только по морю.

Если российским властям не удастся этого сделать, некоторые наблюдатели опасаются, что они будут подталкивать сепаратистов к дальнейшему захвату территорий в восточной Украине, чтобы открыть коридор для своих новых владений.

«У России, которая сама не в состоянии обеспечить Крым самым необходимым, появится еще больший соблазн продолжать военное наступление, чтобы захватить наземный коридор, который ведет к полуострову», – сказал Тарас Березовец, украинский политолог, выходец из Крыма.

Возможно, помня об этом риске, Украина до сих пор продолжает обеспечивать Крым электричеством, хотя правительство предупредило о том, что дефицит угля из-за боевых действий с повстанцами на востоке скоро может привести к нормированному распределению.

2,4 млн. жителей Крыма почти полностью зависят от материка. Украина на 80 % снабжает их водой и электричеством, поставляет примерно две третьих продовольственных и потребительских товаров, а также практически все нефтепродукты и уголь.

Крымские власти настаивают на том, что они могут обойтись без украинской электроэнергии, используя собственные газоэлектростанции, которые Россия этим летом снабдила сотнями дополнительных дизель-генераторов.

Но проблема с поставками продовольствия и угля более серьезная и требует немедленного решения. Раньше практически все необходимое доставлялось на полуостров из Украины железнодорожными путями, но после аннексии это стало невозможным.

У Москвы есть грандиозная цель связать Крым с материковой частью России, построив автомобильную трассу и железную дорогу – проект, на который власти планируют потратить, по меньшей мере, 228 млрд. рублей, то есть почти 5 млрд. долл. Но строительство моста или тоннеля, как ожидается, займет не менее трех лет.

Поэтому сейчас Москва в основном использует паромы – спасательный круг, который перестанет быть таким надежным, когда море начнет штормить и замерзать.

У Эскендера заканчивается уголь, поскольку из-за шторма в Керченском проливе почти на неделю закрыли паром до материковой России. Паром перестал работать вечером 23 октября, и только 29 октября его работа была полностью восстановлена.

Как сообщила транспортная администрация, 28 октября в российском порту Новороссийск образовалась очередь из 300 грузовиков, которые ожидали переправы в Крым, и более 500 грузовиков ждали на другом конце.

«Из-за нескольких дней плохой погоды работу паромов приходится останавливать на три-пять дней. Это объективная реальность, с которой практически невозможно бороться», – говорилось в официальном сообщении транспортной администрации.

Был открыт новый паром между Керченским морским портом и Новороссийском. Поскольку уменьшился поток туристов на паромной переправе в опасном и мелководном Керченском проливе, были открыты два новых маршрута между Керчью и портом Кавказ, расположенном на косе Чушка в Краснодарском крае России. Также увеличили грузоперевозки между Новороссийском и Севастополем, портом в западной части Крыма.

Бизнес местных судоходных и логистических компаний процветает. «Этот порт еле выживал, но сейчас он развивается», – говорит Андрей Шпилевский, директор ООО «ТЭС-Терминал», которое работает в Керчи и занимается оказанием услуг по перевозке мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов. Помимо этого компания также начала принимать заказы по доставке продовольствия и других товаров в Крым.

По данным Министерства энергетики Крыма, в подземных хранилищах полуострова находится 1,26 млрд. кубометров природного газа, этого почти достаточно, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на всю зиму. Некоторые эксперты не согласны с такими подсчетами.

Большей проблемой будет отопление в 25 % крымских домов, которые еще не подключены к газовой сети. Многие из них находятся в отдаленных сельских районах, таких как Первомайский.

Сергей Егоров, министр энергетики, говорит, что понадобится 32 тыс. тонны угля, чтобы правительство и государственный сектор смогли продержаться всю зиму. Он утверждает, что в хранилищах находится 17500 тонн, и еще 5000 тонн скоро будут доставлены.

Но для жилых домов необходимо еще 30 тыс. тонн, и будет нелегко транспортировать уголь в зимний период. «Начиная с декабря, в Керченском проливе появляется лед, а иногда Керченская бухта полностью замерзает», – говорит г-н Шпилевский.

Пока крымчане справляются с этой ситуацией. «Мы берем немного отсюда, немного оттуда», – говорит Эскендер. «Уголь также вывозят контрабандой с Украины».