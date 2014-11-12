Силам АТО необходимо готовиться к боевым действиям на Донбассе - министр обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Степан Полторак на заседании правительства.

"Ситуация в зоне проведения АТО сложная, но стабильная. Мы наблюдаем и знаем о наращивании усилий со стороны террористических группировок, также со стороны РФ. Но мы четко отслеживаем передвижения, мы знаем место их нахождения, и, конечно, что ожидаем непредсказуемых с их стороны действий", - сказал он.

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Глава Минобороны отметил, что считает основной задачей в этой ситуации необходимость "готовиться к ведению боевых действий".

В этом контексте, заверил министр, ведется тщательная подготовка сил АТО.

«Мы этим вопросом занимаемся, мы готовим резервы. Плановая и достаточно огромная работа проведена по созданию первого рубежа обороны. Большая работа проходит по второму. Мы проводим передислокацию Вооруженных сил в соответствии с нашими возможностями реагирования на непредсказуемые действия вооруженных формирований, которые находятся на неподконтрольных нам территориях», - сказал Полторак.

«Мы готовы соответственно реагировать на смены обстановки», - подчеркнул он.