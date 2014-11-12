Турчинов распорядился начать люстрацию назначаемых Радой чиновников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

На сайте ВР размещено распоряжение председателя парламента № 713 от 10 ноября 2014 года «Некоторые вопросы проведения проверки в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти»».

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