Турчинов распорядился начать люстрацию назначаемых Радой чиновников
10:45, 12 ноября 2014Политика
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Согласно распоряжению председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова в течение ноября-декабря будет проведена проверка должностных лиц, которые назначаются и освобождаются от должностей парламентом.
В ноябре-декабре проведут проверку должностных лиц, которые назначаются парламентом / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.
На сайте ВР размещено распоряжение председателя парламента № 713 от 10 ноября 2014 года «Некоторые вопросы проведения проверки в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти»».
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