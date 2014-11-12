Голландские эксперты обнаружили новые останки на месте крушения Боинга

Об этом сообщил во вторник вечером глава репатриационной миссии Питер-Яап Алберсберг, пишет ТАСС.

"Экспертам удалось поработать в районе авиакатастрофы пятый день за последние две недели, - уточнил он. - Во вторник в ходе поисковых работ, проходивших в местах, где после крушения самолета начался пожар, были найдены новые останки жертв трагедии". Также, по словам Алберсберга, "местные жители передали специалистам два удостоверения личности погибших".

Останки и личные вещи передаются в Харьков, где организована первоначальная судмедэкспертиза. После этого они будут направлены в Нидерланды, однако когда именно это произойдет, пока остается неизвестным.

Глава репатриационной миссии подчеркнул, что эксперты в тесном сотрудничестве с представителями ОБСЕ "используют любую возможность попасть на место катастрофы".

"Однако все зависит от ситуации с безопасностью, - добавил он. - Нам удалось добиться определенного прогресса в этом плане, однако обстановка продолжает оставаться нестабильной, что не позволяет планировать дальнейшие действия".

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"Мы смотрим на ситуацию с безопасностью по факту каждый день, и если возможность появляется, мы ее незамедлительно используем", - сказал Питер-Яап Алберсберг.