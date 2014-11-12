Голландские эксперты обнаружили новые останки на месте крушения Боинга
Голландские специалисты обнаружили новые человеческие останки на месте крушения Boeing на Донбассе.
Об этом сообщил во вторник вечером глава репатриационной миссии Питер-Яап Алберсберг, пишет ТАСС.
"Экспертам удалось поработать в районе авиакатастрофы пятый день за последние две недели, - уточнил он. - Во вторник в ходе поисковых работ, проходивших в местах, где после крушения самолета начался пожар, были найдены новые останки жертв трагедии". Также, по словам Алберсберга, "местные жители передали специалистам два удостоверения личности погибших".
Останки и личные вещи передаются в Харьков, где организована первоначальная судмедэкспертиза. После этого они будут направлены в Нидерланды, однако когда именно это произойдет, пока остается неизвестным.
Глава репатриационной миссии подчеркнул, что эксперты в тесном сотрудничестве с представителями ОБСЕ "используют любую возможность попасть на место катастрофы".
"Однако все зависит от ситуации с безопасностью, - добавил он. - Нам удалось добиться определенного прогресса в этом плане, однако обстановка продолжает оставаться нестабильной, что не позволяет планировать дальнейшие действия".
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"Мы смотрим на ситуацию с безопасностью по факту каждый день, и если возможность появляется, мы ее незамедлительно используем", - сказал Питер-Яап Алберсберг.