СНБО на следующей неделе рассмотрит санкции против РФ, аналогичные американским — Турчинов

Турчинов выразил благодарность странам Запада за введены санкции против России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на следующей неделе состоится заседание СНБО, на котором Украина продолжит действующие санкции и введет новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме безопасности.

Секретарь СНБО выразил благодарность странам Запада за введены санкции против России.

«Очень важные последние санкции, которые принял президент США Трамп, которые достаточно существенные и болезненные для РФ», - отметил он.

Турчинов заявил, что «по поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, на котором будут продолжены санкции, которые существуют против РФ и будут продублированы санкции, которые принимают США и европейские страны».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

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В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничества со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Русские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Введение новых санкций США против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), только 9 апреля российская олигархи потеряли более 15 млрд долл.