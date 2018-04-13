Аваков: в 2014 году лидеры ведущих стран просили украинскую власть "не провоцировать Путина"

12:53, 13 апреля 2018
Политика
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Аваков напомнил, что ведущие страны мира гарантировали Украине безопасность и неприкосновенность границ / фото УНИАН

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Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время 11-го Киевского форума по вопросам безопасности.

По его словам, ведущие страны мира, которые выступают за отказ от ядерного вооружение, за деескалацию военных конфликтов, гарантировали Украине безопасность и неприкосновенность границ.

"После этого я был свидетелем того, как лидеры великих стран звонили в кабинет Турчинова в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка и говорили: "Не провоцируйте Путина. Спокойнее, давайте как-то спокойнее". И это "спокойнее" обошлось нашей стране очень дорого - окуппированым Крымом, окуппированой частью Донецкой и Луганской области", - заявил Аваков.

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Теги: #Россия#Арсен Аваков