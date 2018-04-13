В НАТО отмечают важность украинского опыта в противодействии гибридным угрозам

Альянс заинтересован изучать украинский практический опыт сопротивления гибридным формам войны.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер отмечает важность украинского практического опыта в противодействии гибридным угрозам, которые происходят со стороны Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала во время дискуссии "Украина и союзники: совместные действия в условиях нестабильности" в рамках 11-го Киевского форума безопасности.

"Я хочу сказать, насколько сильно мы рассчитываем изучать ваш опыт. Мы были очень довольны, что в прошлом году была создана совместная Платформа НАТО-Украина для противодействия гибридным угрозам. И это действительно важный элемент относительно того, каким образом НАТО может узнать из вашего опыта и получать знания из лучших практик, которые вы применяете", - подчеркнула Геттемюллер.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Североатлантического договора (НАТО) Кей Бейли Хатчинсон подчеркнула, что США поддерживают обретение Украиной членства в Альянсе в будущем.