ГПУ обещает "очень быстро" подготовить документы для экстрадиции организатора антимайдановских "титушек"

Мужчина подозревается в организации деятельности "титушек", а также проходит и по другим эпизодам дела о преступлениях во время Майдана, в частности, организации взрывов и других противоправных действий.

Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко не исключает направления на следующей неделе во Францию пакета документов для экстрадиции одного из главных организаторов "титушок" во время Майдана Армена Саркисяна.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Лысенко отметил, что согласно информации от французских коллег, Саркисян был задержан во время проверки документов. "Сработала система поиска Интерпола. Мы подавали запрос в Интерпол относительно этого человека", - сказал он и добавил, что французские коллеги задержали мужчину и сообщили об этом Украине.

"Должен уверить, что Генеральная прокуратура не будет медлить и очень быстро подготовит пакет документов для экстрадиции Саркисяна в Украину. После их получения Франция имеет право провести экстрадиционную проверку", - пояснил представитель ГПУ и высказал мнение, что французы также с этими процедурами не будут тянуть.

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Лысенко напомнил, что Саркисян подозревается в организации "титушек" во время Майдана. "Еще есть также епидозы, в которых он также подозревается. Это организация взрывов и других противоправных действий, которые были направлены на организацию опасных мероприятий для наших граждан", - сообщил он.

Так, подчеркнул пресс-секретарь, ожидается, что в ближайшее время этот человек после соответствующих процедур будет доставлен в Украину и в отношении него будет проведены следственные действия.

На уточнение, имеют ли французские коллеги правовые основания и в дальнейшем удерживать Саркисяна под стражей, Лысенко отметил, что они имеют основания на это до 19 мая. "Он должен выполнять все судебные предписания, которые к нему применены. Мы не будем ждать до 19 мая. В ближайшие дни, может даже на следующей неделе, этот пакет документов для экстрадиции будет доставлен во Францию", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, накануне народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что во Франции задержан один из главных организаторов "титушек" во время Майдана Армен Саркисян.

Депутат отметил, что "прокуроры должны передать во Францию пакет документов, необходимых для выдачи Армена Саркисяна Украине". Геращенко также разместил схему, которая указывает якобы на связи Саркисяна с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

В этой схеме Саркисян показан как организатор "титушек" и связан с условно осужденным за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремея Юрием Крысиным.