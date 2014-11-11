​Назначен глава Государственной службы интеллектуальной собственности

Об этом говорится в распоряжении правительства №1074-р от 5 ноября.

"Назначить Жаринову Аллу Георгиевну председателем Государственной службы интеллектуальной собственности",– говорится в распоряжении.

Предыдущий руководитель Госслужбы Николай Ковиня внесен в список руководящих работников центральных органов исполнительной власти, подлежащих увольнению с занимаемых должностей в соответствии с законом "Об очищении власти", однако уволен по собственному желанию в соответствии с поданным до вступления в силу закона заявлением.