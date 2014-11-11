Назначен глава Государственной службы интеллектуальной собственности
16:28, 11 ноября 2014Политика
1
Кабинет министров назначил Аллу Жаринову председателем Государственной службы интеллектуальной собственности.
Кабмин назначил главу Госслужбы интеллектуальной собственности / фото УНИАН
Об этом говорится в распоряжении правительства №1074-р от 5 ноября.
"Назначить Жаринову Аллу Георгиевну председателем Государственной службы интеллектуальной собственности",– говорится в распоряжении.
Предыдущий руководитель Госслужбы Николай Ковиня внесен в список руководящих работников центральных органов исполнительной власти, подлежащих увольнению с занимаемых должностей в соответствии с законом "Об очищении власти", однако уволен по собственному желанию в соответствии с поданным до вступления в силу закона заявлением.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter