Кабмин обнародовал фамилии и должности уволенных по люстрации чиновников

Кабинет министров Украины исполняя положения принятого и обнародованного Закона «Об очищении власти» принял решение об увольнении более 20 чиновников, которые непосредственно возглавляли или были заместителями председателей центральных органов власти.

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Согласно списку, обнародованному на Правительственном портале, под действие закона, а значит и увольнения, подпадают - заместитель министра обороны Игорь Кабаненко, председатель Госагентства по управлению зоны отчуждения Владимир Холоша, председатель Госагентства водных ресурсов Василий Сташук и его первый заместитель Михаил Яцюк, председатель Госслужбы экспортного контроля Владимир Демехин и его первый заместитель Сергей Химченко, председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев, первый заместитель председателя Госавиационной службы Александр Гречко, первый заместитель Госагентства по вопросам кино Сергей Семкин, первый заместитель председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Артем Кадомский, первый заместитель председателя Госказначейства Александр Даневич, первый заместитель Госветфитослужбы Вадим Симонов, первый заместитель Госслужбы по вопросам защиты персональных данных Лилия Олексюк, глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики Михаил Бродский и его первый заместитель Александр Потимков, председатель Госслужбы по контролю за наркотиками Владимир Тимошенко и его первый заместитель Владимир Гошовский, председатель Нацагентства по вопросам проведения Евро-2012 Владимир Ковалевский, главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Михаил Гашев, председатель Госинспекции учебных заведений Юрий Дудник, заместитель председателя Госагентства автомобильных дорог Игорь Кошелев.

Кроме того, по собственному желанию уволены еще 19 чиновников высшего ранга, которые также попали бы под действие люстрационного закона, если бы оставались на своих должностях. Среди них, в частности: первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта, первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский, первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова, председатель Госслужбы интеллектуальной собственности Николай Ковиня, заместитель председателя Госархстройинспекции Анатолий Григор, первый заместитель председателя Пенсионного фонда Василий Кравчук, председатель Госгорпромнадзора Александр Хохотва и его первый заместитель Виктор Шайтан, первый заместитель председателя Государственной санэпидслужбы Александр Кравчук, первый заместитель и заместитель председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов Владимир Сироштан и Сергей Заражекський, председатель Госсельхозинспекции Николай Поединок, заместитель председателя ГКАУ Сергей Засуха, первый заместитель Госфининспекции Георгий Берадзе, первый заместитель министра инфраструктуры Георгий Малин, председатель Госагентства по вопросам восстановления Донбасса Андрей Николаенко, председатель Госкомстата Александр Осауленко и его первый заместитель Вадим Пищейко и заместитель Наталья Власенко.

Кроме того, Кабмин подал на рассмотрение президента Украины представление на увольнение председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрия Тевелева и 9 членов комиссии, в частности: Олега Мозгового, Евгения Воропаева, Анатолия Амелина, Геннадия Петрашко, Алексея Тарасенко, Виктора Берлина, Сергея Бирюка, Андрея Литвина и Юрия Назаренко.

Также Кабмин подал президенту представление на увольнение председателя Кировоградской облгосадминистрации Сергея Кузьменко.

Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу закон об очищении власти (люстрации) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине.

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создание условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гapaнтирования права на защиту.