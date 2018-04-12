Порошенко: «ахиллесовой пятой» России является ее агрессия против Украины
Президент Петр Порошенко убежден, что «ахиллесовой пятой» России является ее агрессия против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.
«Долгое время Кремль подпитывал маргинальные, радикальные, даже те, которые называет себя патриотическими, силы в Украине и за ее пределами», - отметил президент.
По словам Порошенко, Россия культивировала альтернативную повестку дня с альтернативными ценностями для Европы и за ее пределами.
«Он (Кремль - УИНАН) отрывал части суверенных наций, как он пытался и пытается сделать в Украине, Грузии, Молдове, чтобы скомпрометировать и контролировать нашу независимость, чтобы контролировать наш выбор, который мы делаем и уже сделали. И этот выбор - в пользу возвращения Украины в семью европейских народов», - добавил президент.
Порошенко отметил, что Кремль выстраивал сети влияния внутри стран и обществ, которые готовы включаться в необходимый момент и создать окно возможностей для России.
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«Но, несмотря на попытки России вмешательства в выборы по всему миру, примеры Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Нидерландов и многих других европейских стран, где победили европейские или мировые ценности, продемонстрировали, что российское влияние имеет свои пределы. Это также показало, что кремлевские сети влияния - это, по сути, карточный домик, который быстро развалится, если встретится со скоординированным и мощным ответом», - убежден глава государства.
Порошенко считает, что «ахиллесовой пятой» России является именно ее агрессия против Украины, и путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине».