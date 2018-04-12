Порошенко: «ахиллесовой пятой» России является ее агрессия против Украины

Президент Украины считает, что кремлевские сети влияния являются карточным домиком, который быстро развалится, если встретится со скоординированным и мощным ответом.

Президент Петр Порошенко убежден, что «ахиллесовой пятой» России является ее агрессия против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.

«Долгое время Кремль подпитывал маргинальные, радикальные, даже те, которые называет себя патриотическими, силы в Украине и за ее пределами», - отметил президент.

По словам Порошенко, Россия культивировала альтернативную повестку дня с альтернативными ценностями для Европы и за ее пределами.

«Он (Кремль - УИНАН) отрывал части суверенных наций, как он пытался и пытается сделать в Украине, Грузии, Молдове, чтобы скомпрометировать и контролировать нашу независимость, чтобы контролировать наш выбор, который мы делаем и уже сделали. И этот выбор - в пользу возвращения Украины в семью европейских народов», - добавил президент.

Порошенко отметил, что Кремль выстраивал сети влияния внутри стран и обществ, которые готовы включаться в необходимый момент и создать окно возможностей для России.

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«Но, несмотря на попытки России вмешательства в выборы по всему миру, примеры Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Нидерландов и многих других европейских стран, где победили европейские или мировые ценности, продемонстрировали, что российское влияние имеет свои пределы. Это также показало, что кремлевские сети влияния - это, по сути, карточный домик, который быстро развалится, если встретится со скоординированным и мощным ответом», - убежден глава государства.

Порошенко считает, что «ахиллесовой пятой» России является именно ее агрессия против Украины, и путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине».