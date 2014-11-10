За сутки в зоне АТО погибли двое военных, 5 - ранены
13:27, 10 ноября 2014Армия
0
За сутки в зоне АТО погибли двое и получили ранения 5 украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "В результате обстрелов и боев двое военных погибли, пятеро получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Читайте такжеИз-за обстрела боевиками окрестностей Мариуполя погиб мирный житель
По его словам, в течение суток террористы не прекращали обстрелы украинских позиций и блокпостов возле ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей из артиллерии, минометов, реактивных установок "Град", стрелкового оружия.
Как сообщал УНИАН,в течение предыдущих суток в зоне АТОпогибли 3 украинских военнослужащих, 13 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter