За сутки в зоне АТО погибли двое военных, 5 - ранены

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "В результате обстрелов и боев двое военных погибли, пятеро получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, в течение суток террористы не прекращали обстрелы украинских позиций и блокпостов возле ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей из артиллерии, минометов, реактивных установок "Град", стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН,в течение предыдущих суток в зоне АТОпогибли 3 украинских военнослужащих, 13 получили ранения.