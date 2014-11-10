В Авдеевке обстреляли очередь за водой: погибли 2 мирных жителей, еще 5 ранены - СМИ

В Авдеевке Донецкой области в районе железнодорожного переезда в месте, где местные жители набирают воду, убиты двое людей. Пятеро - ранены, разрушены дома. Об этом сообщила местная жительница Александра, передает Hromadske.TV.

По ее словам, с четверга в Авдеевке продолжается ежедневный минометный обстрел. Сегодня он начался в начале десятого утра.

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Трудно сказать, откуда ведется стрельба. Вероятно, со стороны ясиноватского блокпоста, предполагают местные. Кто сейчас там стоит - украинские бойцы или боевики «ДНР» - неизвестно.

В информационно-аналитическом центре СНБО проверяют информацию, пока не подтверждают. Так же, как и в пресс-центре АТО.