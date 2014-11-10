На востоке Украины ситуация снова ухудшается - Штайнмайер

Об этом он заявил, выступая в Астане, сообщает Радио Свобода.

«К сожалению, ситуация опять серьезная. Думаю, что мы должны призвать всех, кто вовлечен в этот конфликт, а также российскую сторону, чтобы снова вернуться к условиям минского протокола», – сказал Штайнмаер.

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Министр иностранных дел Германии выступал в столице Казахстана на следующий день после того, как Евросоюз и США выразили глубокую обеспокоенность из-за сообщения о передвижении больших конвоев войск и техники на контролируемой пророссийскими боевиками территории Украины.

Украинские военные эксперты сообщают об интенсификации обстрелов позиций сил АТО после вхождения в Украину очередного «гуманитарного конвоя» из России.