СНБО: За сутки зафиксирован полет двух российских беспилотников и трех вертолетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Вчера пограничники зафиксировали 2 случая полетов беспилотников. 1 летательный аппарат двигался из АР Крым вглубь материковой Украины, другой – осуществлял полеты вблизи Мариуполя. Также вчера напротив участка отдела пограничной службы «Красный Чабан» Херсонского отряда зафиксирован пролет вдоль административной границы со временно оккупированной АР Крым вертолета Ми-8 вооруженных сил Российской Федерации и спустя некоторое время – 2 боевых вертолетов Ка-52", - сказал Лысенко.