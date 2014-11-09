СНБО: За сутки зафиксирован полет двух российских беспилотников и трех вертолетов
14:11, 09 ноября 2014Политика
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За сутки украинские пограничники зафиксировали полет двух российских разведывательных беспилотников и трех вертолетов.
Пограничники зафиксировали еще 2 случая полетов беспилотников / flickr.com/vaguardpao
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Вчера пограничники зафиксировали 2 случая полетов беспилотников. 1 летательный аппарат двигался из АР Крым вглубь материковой Украины, другой – осуществлял полеты вблизи Мариуполя. Также вчера напротив участка отдела пограничной службы «Красный Чабан» Херсонского отряда зафиксирован пролет вдоль административной границы со временно оккупированной АР Крым вертолета Ми-8 вооруженных сил Российской Федерации и спустя некоторое время – 2 боевых вертолетов Ка-52", - сказал Лысенко.
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