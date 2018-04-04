ЦИК зарегистрировала скандального экс-министра юстиции Зварича депутатом от БПП

Роман Зварич занимал должность Министра Юстиции в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Романа Зварича.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

«Рассмотрев соответствующие документы, комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М., 1953 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под № 82», - говорится в сообщении.

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Напомним, во времена президентства Виктора Ющенко Роман Зварич занимал должность министра Юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (февраль – октябрь 2005 года) и Виктора Януковича (Август — октябрь 2006 года). Кроме того, Зварыч был депутатом трех созывов.

Весной 2005 года вокруг Зварича разразился «дипломный» скандал - выяснилось, что он, имея гражданство США, до своего назначения в правительство Украины никогда не числился профессором Колумбийского университета, не имел докторской степени и даже диплома магистра Колумбийского университета, как это указывалось в его биографии.

Несмотря на то, что эта информация получила крупный резонанс, Зварич продолжал работать в правительстве.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты Украины.

Членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Неведомый, Цезарь Огонь, Валерий Пацкан, Александр Яременко и Игорь Яремчук. Пацкан был избран председателем Счетной палаты.

Также 15 марта ВР назначила Людмилу Денисову на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

20 марта Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Романа Зварича, включенного в избирательный список БПП, и Михаила Побочих от «Народного фронта».