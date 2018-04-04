МИД назвал количество украинских дипломатов, оставшихся в России

Там отметили, что сейчас ведомство подает на согласование то количество дипломатов, которого не хватает.

В России остались 37 украинских дипломатов. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам.

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«Осталось 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает», – сказала Зеркаль. Она отметила, что, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах, передает радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Украина выслала 13 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ Россия выслала такое же количество украинских дипломатов.

Сергей Скрипаль является бывшим офицером российской военной разведки, которого судили в России за шпионаж. Его вместе с дочерью Юлией обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом из серии «Новичок», которое разработали в России (СССР).

Британия обвинила Россию в отравлении Скрипаля и его дочери и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Затем к высылке дипломатов или отзыве из России послов присоединились более 30 стран, которые таким образом выразили солидарность с Лондоном. В связи с «делом Скрипаля» выслали более 150 российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.