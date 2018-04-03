"Эти слова неадекватны реальности": активист Бубенчик о предъявленных ему обвинениях

Активист Майдана Иван Бубенчик отказался от услуг адвоката из центра бесплатной юридической помощи и нанял частного защитника, которому необходимо время на ознакомление с подозрением.

В заседании Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения подозреваемому в убийствах «беркутовцев» активисту Майдана Ивану Бубенчику объявлен перерыв на три часа.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Бубенчик заявил, что у него есть адвокат, которого он сам нанял, и поэтому он не нуждается в услугах защитника от государства.

После этого новый адвокат попросил суд время до завтра для ознакомления с подозрением, врученного Бубенчику.

В свою очередь прокурор заявил, что часа на ознакомление с документом будет достаточно.

После этого судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый принял решение предоставить адвокату три часа для изучения материалов дела.

Как заявил журналистам в перерыве судебного заседания сам Бубенчик, он был задержан на украинско-польской границе в пункте пропуска «Шегини». Он собирался поехать в Польшу на полдня.

Кроме того, подозреваемый отметил, что не признает вины в убийстве правоохранителей, которое ему хочет инкриминировать прокуратура.

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На вопрос журналистов, признает ли он факт убийства правоохранителей, Бубенчик сказал: "Эти слова неадекватны реальности. Поэтому я не буду отвечать. Я защитник народа и уничтожаю врага, и уничтожал. Народ кто-то должен защищать. 20 февраля я делал все, чтобы они драпали отсюда, с Майдана...", - заявил Бубенчик.

Также он опроверг утверждение прокурора о том, что не являлся для проведения следственных действий.

"В 2016 году мои ответы устраивали прокурора, а сегодня он решил назначить меня подозреваемым", - сказал Бубенчик.

Кроме того, он выразил удивление по поводу того, что после двух повесток на допрос к нему применили принудительный привод.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, которого подозревают в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской сообщил УНИАН, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля по уголовному производству об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием.

Также Донской заявил, что прокуратура будет требовать от суда избрать Бубенчику меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Уголовное производство по факту гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по этому делу. Но до сих подозрений никому не объявляли.