Депутаты пригласили на завтра в парламент Холодницкого, Сытника и Луценко

13:57, 03 апреля 2018
Политика
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За это решение проголосовало 247 народных депутатов / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов.

Во время голосования председатель ВР Андрей Парубий отметил, что они приглашаются с 12:00.

Когда в сессионном зале обсуждали приглашение руководителей трех силовых ведомства в парламент, то речь шла о необходимости заслушивания информации о противостоянии между этими органами.

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Теги: #Верховная Рада#Назар Холодницкий#Юрий Луценко#Артем Сытник