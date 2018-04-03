Депутаты пригласили на завтра в парламент Холодницкого, Сытника и Луценко
13:57, 03 апреля 2018Политика
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Ожидается, что их заслушивание состоится с 12.00.
За это решение проголосовало 247 народных депутатов / фото УНИАН
Верховная Рада пригласила на завтра в парламент руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и генерального прокурора Юрия Луценко.
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов.
Во время голосования председатель ВР Андрей Парубий отметил, что они приглашаются с 12:00.
Когда в сессионном зале обсуждали приглашение руководителей трех силовых ведомства в парламент, то речь шла о необходимости заслушивания информации о противостоянии между этими органами.
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