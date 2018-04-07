Вехи недели. Антикоррупционная трагедия, е-декларации без ажиотажа и контуры выборов

Недавно обнаруженный в кабинете Назара Холодницкого «жучок» оказался весьма результативным. К такому выводу можно придти, исходя из требования Юрия Луценко к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и четко заявленного нежелания главы НАБУ Артема Сытника впредь сотрудничать с Холодницким, поскольку тот якобы чинил препятствия эффективной работе Бюро. Ситуация получается весьма скандальной не только потому, что шеф САП намерен защищаться и требует обнародовать все сделанные в его кабинете записи. Дело в том, что подобный поворот в деятельности одного из антикоррупционных органов, созданных при помощи наших западных партнеров, болезненно бьет по имиджу Украины. Как объяснить Западу, что эффективно бороться с коррупцией и искать «большую рыбу» надо было именно с аквариума в рабочем кабинете Холодницкого, которого совсем недавно привечали в Брюсселе и Вашнгтоне.

Между тем электронное декларирование доходов и расходов на этот раз прошло с куда меньшим ажиотажем, но уже с некоторыми особенностями. Кстати, НАПК получило нового председателя – Александра Мангула, которого называют президентским протеже, и не исключено, что вместе с ним получит импульс работать более активно. Глава государства напомнил о сотнях миллионах гривен, потраченных на помощь Вооруженным Силам и благотворительность, Юлия Тимошенко настаивает, что высокооплачиваемого заокеанского лоббиста ей подкинули, а некоторые антикоррупционные активисты постарались отразить в своих е-декларациях все свое презрение к необходимости декларировать доходы, которую парламентарии показательно не отменили, даже под жестким давлением со стороны ЕС.

Адвокатам Надежды Савченко не удалось убедить суды, рассматривавшие апелляцию на решение об ее аресте, в жизнеспособности версии о политической провокации ради проверки эффективности работы спецслужб. Не помогли ни объявленная парламентарием голодовка, ни гневные заявления мамы и сестры Надежды Викторовны, ни готовность Героя Украины Степана Хмары взять ее на поруки – как минимум, до мая Савченко останется в СИЗО. Тем временем в некоторых медиа, вероятнее всего, начнется разворачиваться кампания без кандидата, поскольку шансы на участие Надежды Савченко в президентской гонке достаточно высоки.

Кстати, Виктор Медведчук, о причастности которого к действиям Надежды Савченко и Владимира Рубана говорил Юрий Луценко, утверждает, что не знаком с нею, и выступает категорически против революционных преобразований и государственных переворотов. Всех, кто считает иначе, шеф «Украинского выбора» готов убеждать в зале суда. В интервью Русской службе Би-Би-Си Медведчук не только повторил привычную мантру о необходимости вести прямые переговоры с Донецком и Луганском и восстановить прагматичные экономические отношения с Россией, но и анонсировал свое участие в будущих парламентских выборах. Сомневаюсь, что эта новость порадовала обитателей политического Олимпа.

Избранию нового состава законодательного органа будет предшествовать фактически стартовавшая президентская кампания, фавориты которой постарались обозначить векторы активности. Юлия Тимошенко приняла участие в Форуме украинской молодежи, организованном «Батькивщиной молодой». Петр Порошенко провел Вербное воскресенье в Волновахе и Мариуполе, напомнив, что никто не запрещает украинским военным отвечать на провокации (благословленное Нормандской четверкой пасхальное перемирие так и не стало реальностью), но приоритетом в возвращении Донбасса является политико-дипломатический путь.

Евгений Магда