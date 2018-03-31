Парубий задекларировал почти 290 тысяч заработной платы за 2017 год

Согласно декларации, наличными спикер держит 340 тыс. грн и почти 31 тыс. долл.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал 288 тыс. 721 грн заработной платы за 2017 год, а также неденежные подарки на сумму почти 444 тыс. грн.

Об этом говорится в его декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, наличными спикер хранит 340 тыс. грн и почти 31 тыс. долл.

Согласно документу, в декабря 2017 года Парубий стал владельцем квартиры площадью 92,1 кв.м во Львове, стоимость которой составляет около 740 тыс. грн.

«К сожалению, в прошлом году некоторые СМИ не совсем корректно комментировали мою декларацию, поэтому хочу сразу рассказать. В моей декларации указано, что 15 декабря 2017 года я приобрел право собственности на квартиру во Львове площадью 92,1 кв. м. Чтобы было понятно: это не новоприобретенная квартира, а та, в которой уже много лет живу вместе с семьей», - пояснил Парубий на своей странице в соцсети Facebook.

Спикер добавил, что после женитьбы проживал с семьей вместе с отцом во львовской квартире, а чердак над ней переоборудовал в отдельную мансарду.

Читайте такжеЗаработал больше Порошенко: Гройсман задекларировал 17,1 миллионов гривень доходов за 2017 год

«Фактически, родительская квартира и переоборудованный чердак над ней были отдельными помещениями, но в документах значились как один объект недвижимости. Все это помещение было оформлено на моего отца и моего брата. Всегда не хватало времени, чтобы документально упорядочить имущественные дела. Но в прошлом году, после того, как информация из моей декларации была некорректно трактована, решил-таки навести порядок в документах. Поэтому вместе с семьей решили оформить каждую квартиру как отдельную, и соответственно, я переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло путем дарения от моих близких родственников, о чем указано в моей декларации», - написал чиновник.

Как и в прошлом году, Парубий задекларировал свое право пользоваться квартирой площадью 42 кв. м во Львове, а также право собственности супругов на квартиру (22 кв. м) в этом же городе, жилой дом (32 кв. м) и земельный участок в с. Урычи Сколевского района Львовской области. У супругов, как и в предыдущих декларациях, есть два автомобиля.

Супруга председателя Верховной Рады Ульяна Парубий получила в 2017 году 47 670 грн зарплаты.