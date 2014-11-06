ЦИК признала депутатами 12 мажоритарщиков Днепропетровщины, среди которых Ярош и Филатов

Центральная избирательная комиссия на основании протоколов окружных избирательных комиссий признала избранными народными депутатами 12 мажоритарщиков Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы были подписаны на сегодняшнем заседании ЦИК.

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В частности в округе № 26 признан избранным выдвинутый партией "Блок Петра Порошенко" Андрей Денисенко, в округе № 27 признан избранным самовыдвиженец Борис Филатов, в округе № 28 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Иван Куличенко, в округе № 29 – выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Виталий Куприй, в округе № 31 - самовыдвиженец Константин Павлов, в округе № 32 – самовыдвиженец Андрей Гальченко, в округе № 33 выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Константин Усов, в округе № 34 – самовыдвиженец Олег Крышин, в округе № 35 - самовыдвиженец Андрей Шипко, в округе № 36 - самовыдвиженец Артур Мартовицкий, в округе № 37 – самовыдвиженец Дмитрий Шпенов, в округе № 39 - выдвинутый "Правым сектором" Дмитрий Ярош.

Также ЦИК признала избранным четырех мажоритарщиков, которые получили большинство голосов избирателей в округах Кировоградской области, а именно: в округе № 99 - выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Константина Яринича, в округе № 100 - самовыдвиженца Станислава Березкина, в округе № 101 - самовыдвиженца Михаила Поплавского, а в округе № 103 - выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Анатолия Кузьменко.

Таким образом, на сегодняшний день признаны избранными 129 из 198 мажоритарников.