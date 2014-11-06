Суд Москвы принял заявление Савченко о ее личном участии в завтрашнем заседании (документ)

17:28, 06 ноября 2014
Политика
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Савченко может принять участие в завтрашнем заседании.

Надежда Савченко возможно будет лично учавстовать в заседании / facebook.com/OZON.monitoring

Московский суд принял заявление Надежды Савченко о ее личном участии в заседании, которое состоится завтра, 7 ноября.

Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Николай Полозов в своем Twitter.

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"Басманный районный суд принял заявление Надежды Савченко о личном ее участии в завтрашнем заседании", - написал он.

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