Суд Москвы принял заявление Савченко о ее личном участии в завтрашнем заседании (документ)
17:28, 06 ноября 2014Политика
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Савченко может принять участие в завтрашнем заседании.
Надежда Савченко возможно будет лично участовать в заседании / facebook.com/OZON.monitoring
Московский суд принял заявление Надежды Савченко о ее личном участии в заседании, которое состоится завтра, 7 ноября.
Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Николай Полозов в своем Twitter.
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"Басманный районный суд принял заявление Надежды Савченко о личном ее участии в завтрашнем заседании", - написал он.
Басманный районный суд принял заявление Надежды Савченко о личном ее участии в завтрашнем заседании. pic.twitter.com/3TMjsG8fwi
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) November 6, 2014
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