Суд Москвы принял заявление Савченко о ее личном участии в завтрашнем заседании (документ)

Московский суд принял заявление Надежды Савченко о ее личном участии в заседании, которое состоится завтра, 7 ноября.

Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Николай Полозов в своем Twitter.

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"Басманный районный суд принял заявление Надежды Савченко о личном ее участии в завтрашнем заседании", - написал он.