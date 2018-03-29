В МИД пообещали отсутствие проблем с безвизом, несмотря на резкое заявление еврокомиссара

В ведомстве признали, что отсутствие решения об отмене подачи деклараций активистами негативно повлияло на репутацию Украины.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом не пострадает из-за того, что до сих пор не принято решение о снятии обязательства по предоставлению электронных деклараций общественными активистами, борющимися с коррупцией.

Об этом заместитель главы МИД сообщила в эфире "Радио НВ".

В частности, она прокомментировала заявление комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана, который отметил, что распространение этого требования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины, в том числе в контексте мониторинга продолжения выполнения Киевом обязательств в рамках процесса либерализации визового режима.

"Это заявление довольно резкое, особенно учитывая то, что он является другом Украины, и я не боюсь этого слова. Он очень помогал в процессе получения Украиной безвизового режима, и был таким локомотивом продвижения этой идеи в Европейском Союзе", - отметила Зеркаль.

"К сожалению, действительно, несмотря на все наши обещания решить этот вопрос в течение года, этого не произошло, и это действительно оказывает негативное влияние на нашу репутацию", - отметила дипломат.

"Что касается безвиза как такового, я не думаю, что есть определенный риск в связи с этим заявлением или неотменой этого е-декларирования, потому что есть технические условия, которые могут служить основанием для рассмотрения вопроса приостановки безвизового режима", - убеждена Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, 28 марта европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Хан заявил, что Верховная Рада должна как можно скорее снять обязательства о представлении электронных деклараций с общественных активистов, ибо распространение этого требования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины.

Он напомнил, что 1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии.

«Украинская власть не выполнила взятого ею обязательства. Неспособность отменить распространение требования, установленного для государственных служащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским устремлениям Украины и настойчивым рекомендациям Украине от международных партнеров, в том числе ЕС (в частности, в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима), Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ», - подчеркнул Хан.

*** 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года подать первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки к закону о е-декларировании.

8 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".

Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

28 марта Порошенко вновь призвал Верховную Раду снять обязательства о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил принять решение о снятии обязательства о представлении электронных деклараций общественными активистами 3 апреля, несмотря на то, что 1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии.