Новый глава НАПК надеется за 100 дней работы доказать независимость агентства

Он подчеркнул, что ни разу лично не общался с президентом Украины Петром Порошенко.

Новый председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул надеется, что за 100 дней работы докажет независимость возглавляемого им ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга после внеочередного заседания НАПК, на котором был избран новым председателем.

"Я очень надеюсь, что смогу подтвердить через 100 дней абсолютную независимость этого органа", - подчеркнул Мангул.

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Он отметил, что ни разу лично не общался с президентом Украины Петром Порошенко.

"Единственные встречи были, когда я работал в Министерстве экономики. Господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия, а потом было несколько совместных совещаний, которые он проводил как президент, а я был председателем райгосадминистрации. Поэтому, может, я вас разочарую - не знаком лично с президентом», - сказал новоизбранный руководитель НАПК.

"Я с президентом Украины виделся только во время официальных церемоний", - добавил он.

При этом Мангул уточнил, что контакты с Администрацию президента Украины происходили раньше у него только как у председателя райгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании НАПК новым председателем избран Мангул, а его заместителем - Станислав Патюк.

В декабре 2017 года конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов агентства полностью укомплектовала его штат. К тогдашнему председателю НАПК Наталье Корчак, а также Александру Скопичу и Александру Серегину присоединились председатель Мелитопольской райгосадминистрации Мангул и бывший работник Донецкой прокуратуры, а позже помощник адвоката Патюк.

17 января Кабинет министров назначил Патюка и Мангула членами НАПК.

Сегодня, 28 марта, истек срок полномочий Корчак на посту главы агентства.