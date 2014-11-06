Россия готовит для Донбасса очередную партию "гумпомощи"

Как передает РИА "Новости", решение может быть принято в ближайшие часы, завил в четверг глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Мы на постоянной основе осуществляем эту работу, следующий конвой будет, как только мы завершим все процедуры согласования. Счет идет на часы", — сказал министр.

Читайте такжеМИД выразил протест по поводу очередного гуманитарного конвоя РФКак сообщал УНИАН, до этого Россия уже пять раз отправляла «гуманитарную помощь» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

По данным СНБО Украины, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.