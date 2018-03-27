Министр энергетики Насалик поселился в самом дорогом коттеджном городке Украины (видео)

Насалик живет в коттеджном городке "Золотые ворота" в роскошном особняке.

Скандальный министр энергетики Игорь Насалик признался, что живет в «Золотых воротах» - это самый дорогой коттеджный городок страны, расположенный в Козине.

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Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

Роскошный дом, водоем и живописные пейзажи. Так живет министр, задекларировавший $450 тысяч наличными, 140 тысяч евро и почти полтора миллиона гривень. И на банковских счетах еще $450 тысяч и 100 тысяч евро. При этом зарплата у министра полмиллиона гривень в год.

Журналисты программы решили навестить министра, чтобы показать шикарный коттедж человека, благодаря которому украинцы платят по новым тарифам. Однако за шлагбаум им проехать не дали.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды Савченко.