Журналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды Савченко (видео)

До задержания Савченко говорила журналистам, что у нее нет никаких бытовых привилегий, поэтому ей нечего терять вместе со статусом народного депутата.

В Киеве нардеп Надежда Савченко живет на Троещине в многоквартирном доме. Большинство соседей говорят с журналистами через закрытую дверь, выходят неохотно.

"Одним словом: женщина есть женщина. Плохого сказать нельзя, одним словом... Извините", - говорят одни, передает ТСН.

В том, что их соседка собиралась взорвать парламент, подавляющее большинство жителей дома не верят. "Так неправильно. Сначала поднимать вверх, а потом мордой об асфальт", - говорят они.

Из-за соседства с Савченко Инна больше всего переживает за безопасность собственной семьи. "Непонятно, какая в кого-то из людей может быть реакция. Поскольку мы живем в одном доме, это может быть что угодно: и бомба, и запугивание", - говорит она.

В квартире Надежда живет с мамой и сестрой Верой, над их дверью есть камера наблюдения. Журналистам там не открыли.

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В первый рабочий день в парламенте Савченко рассказывала, что в Верховную Раду приехала общественным транспортом – на троллейбусе и метро. Позже камеры фиксировали, как Надежда пользуется автомобилем 2007-го года выпуска, который записан на членов ее семьи. В семье есть еще одна машина – 2011-го года. А также земельный участок на окраине Киева, который мать Савченко получила в 2016 году. Там до сих пор только фундамент.

В свое время информация о выделении земли Марии Савченко вызвала возмущение в соцсетях – мол, Надежда отказывалась от АТОшних льгот, а вот ее мать получила 9 соток земли в Чапаевке раньше других бойцов АТО. Рядом с земельным участком только два жилых дома, озеро, болота и горы строительного мусора. Соседи говорят, что давно никого на земле Савченко не видели, а сама мама объясняла, что дочери отговаривали ее от такого решения, однако она хотела восстановить справедливость. "У моего отца забрали 4 гектара земли и 1 гектар леса, и поэтому, когда мне предложили землю – я имею право", - говорила Мария Ивановна.

Надежда задекларировала чуть больше 400 тысяч гривень, вкладов в банке, в соответствии с этим документом, у Савченко нет. Среди активов – авторское право на книгу "Сильное имя Надежда" стоимостью в 30 тысяч гривен. Книгу автор написала, находясь в российском СИЗО.