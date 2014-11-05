ОБСЕ: Инциденты с беспилотниками не повлияют на работу наблюдателей в Украине

Инциденты с применением радиопомех во время полетов беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) ОБСЕ на Донбассе не повлияют на деятельность миссии, однако подобные происшествия неприемлемы. Об этом заявил замглавы специальной наблюдательной миссии (СНМ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает РИА Новости.

В обнародованном ранее докладе СНМ сообщалось об инциденте с применением радиопомех, произошедшем 3 ноября над селом Чермалык в 40 километрах северо-восточнее Мариуполя. Беспилотный аппарат ОБСЕ подвергся воздействию неизвестных радиопомех, нарушавших нормальную работу устройства.

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"Я могу подтвердить, что на данный момент у нас было три инцидента, помешавших полетам наших БПЛА. В двух случаях было использование электронных средств, и один инцидент был связан с обстрелом аппарата", — сказал Хуг.

Он уточнил, что первые два случая произошли 29 октября и 2 ноября, однако последний инцидент, который произошел в понедельник, 3 ноября, стал самым серьезным нарушением в работе беспилотников, что является "абсолютно неприемлемым для выполнения мандата миссии ОБСЕ". При этом Хуг добавил, что во всех трех случаях беспилотный летательный аппарат покидал "опасную зону" и благополучно возвращался на базу.

"Это (инциденты — УНИАН) не повлияет на наземную операцию миссии. Мы продолжим работу по мандату вне зависимости от полетов БПЛА, которые, конечно, очень помогают миссии наблюдателей - в частности, дают картину о происходящем в тех районах, которые недоступны нам из-за отдаленности отдельных регионов и из соображений безопасности", - сказал представитель ОБСЕ.

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Он также подтвердил, что беспилотные летательные аппараты продолжат свои полеты.

Пробный запуск первых БПЛА, которые должны вести мониторинг режима прекращения огня на востоке Украины, состоялся 23 октября. ОБСЕ сообщала, что БПЛА будут совершать полеты по трем направлениям: к югу от Донецка и до Азовского моря, на восток - до российско-украинской границы, а также на запад - в сторону линии соприкосновения подразделений силовиков и террористов.