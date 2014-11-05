В ОБСЕ назвали возможную причину увеличения пересечений границы из РФ в Украину

Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, утверждает, что количество пересечений границы из России в Украину увеличилась из-за самопровозглашенных псевдовыборов боевиков.

Об этом говорится в еженедельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах.

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Согласно отчету, в среднем, количество пересечений границы на обоих пунктах пропуска как из России в Украину, так и наоборот уменьшилась с 7906 до 7042 в день по сравнению с предыдущим отчетом с 24 по 31октября, но одновременно отмечается, что больше всего людей пересекает границу из России в Украину.

В частности, если принимать во внимание количество людей, которые возвращаются в Украину, то цифра увеличилась с 1 381 человек до 4537 за последнюю неделю.

"Это увеличение может быть связано с так называемыми выборами, которые были проведены в "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" 2 ноября", - сообщается в отчете.

При этом, в отчете сказано, что по словам лиц, пересекающих границу из Украины в Россию, "ситуация остается в значительной степени спокойной в Луганской области".

"Однако, существует общее мнение, что ситуация становится все более напряженной на этой территории. Это может быть связано с так называемыми выборами, проведенными 2 ноября", - отмечается в отчете.

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"Вместе с тем, наблюдательная миссия утверждает, что "1 ноября члены миссии наблюдали пересечение границы группой, которая состояла из 23 гражданских лиц и направлялась из Российской Федерации в Украину. Пограничник из Российской Федерации позднее подтвердил, что эта группа состояла из "наблюдателей за выборами", которые якобы были из восьми разных стран", - отмечается в сообщении.

Также, 3 ноября, наблюдатели зафиксировали возвращение в Россию группы так называемых "наблюдателей", но не могли узнать больше деталей относительно их количества и гражданства, так как взаимодействие с этой группой было невозможным.