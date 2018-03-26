В Раду через суд: как отмена закона о "партийном рабстве" может перетасовать состав парламента

Когда в феврале 2016 года Верховная Рада принимала закон «о партийной диктатуре», позволяющий исключать из списка партии кандидатов в депутаты уже после выборов, и позже, когда парламентские партии чистили «хвосты» списков, тасуя тех, кто может получить депутатский мандат вместо выбывших на исполнительную службу парламентариев, все участники этого процесса сознательно пошли на нарушения Конституции. Дело в том, что еще до голосования в сессионном зале, эксперты главного научно-экспертного управления Верховной Рады в своем выводе к законопроекту подчеркнули, что сам по себе законодательный акт имеет место быть, но его действие не должно распространяться на списки кандидатов в депутаты от партий, которые стали парламентскими в ходе внеочередных выборов Рады 26 октября 2014 года, так как подобные нормы не согласуются со статьей 58 Конституции Украины (законы не имеют обратного действия во времени).

Сказать, что это замечание специалистов парламентарии не учли во время голосования за закон о «партийной диктатуре», не сказать ничего. Более того, в стенограмме парламентского заседания черным по белому записано, что Владимир Гройсман – на тот момент еще спикер Верховной Рады – отметил: закон будет распространяться на кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки партий, которые прошли в Раду исключительно этого созыва.

Зачем Раде «партийное рабство»

После принятия закона Радой, Комитет избирателей Украины обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой ветировать документ. «Законопроект №3700 противоречит коалиционному соглашению. Право избирать народных депутатов принадлежит гражданам Украины, а попытка узаконить изменение результатов выборов партиями является узурпацией власти», - заявили в КИУ.

Но этот призыв действия не возымел - Порошенко закон подписал. К слову, одной из причин такого острого желания поскорее узаконить «партийное рабство», называли страх президента и партии его имени в ходе формирования нового Кабмина (когда ряд верных главе государства депутатов переходят из законодательной в исполнительную ветвь власти, их места в Раде освобождаются и, по идее, в парламент должны зайти следующие «списочники»), пропустить в Раду «человека Коломойского» - Андрея Богдана, адвоката – на тот момент – лидера партии УКРОП, Геннадия Корбана, причем, по спискам Блока Петра Порошенко (№74).

«Это не просто законопроект о «партийном рабстве», это документ имени меня. Кто не знает, я прохожу последним по спискам партии БПП, и в случае, если кого-то из президентского состава депутатов назначат куда-либо во власть, я захожу в парламент следующим по списку», – отмечал тогда сам Богдан.

«Если примут закон, БПП исключит Андрея Богдана из списка и «раскупорит» фракцию. Ведь сейчас никто со списочной части БПП не может быть назначен в правительство, поскольку вместо них зайдет Богдан», - заявлял два года назад народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

Действительно, закон приняли, фракцию «раскупорили», КабминЯценюка отправился в отставку, а к работе приступил КабминГройсмана. Однако история на этом не закончилась. 49 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный суд с просьбой признать закон о «партийной диктатуре», позволяющий партиям исключать неугодных из списков, неконституционным. Мол, КСУ еще в 2005 году заключил, что результаты народного волеизъявления на выборах являются обязательными, поэтому депутаты пришли к выводу, что результат парламентских выборов – это одобрение и поддержка всего списка партии и очередности кандидатов в нем. Поэтому корректировка списка уже после выборов означает изменение результатов голосования украинцев. Кроме того, парламентарии обратили внимание, что принятый закон не может распространяться на списки партий для внеочередных парламентских выборов 2014 года, так как голосование уже состоялось, а Конституция гласит, что законы не имеют обратного действия.

Закон, что дышло

В декабре 2017 года КСУ согласился с такими аргументами и признал закон неконституционным. На основании этого Андрей Богдан обратился в Окружной административный суд с просьбой признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 26 марта 2016 года в части исключения его из избирательного списка БПП. Также Богдан просит суд обязать ЦИК признать его избранным депутатом Верховной Рады и зарегистрировать его в качестве парламентария. УНИАН обратился к пока несостоявшемуся депутату за комментарием.

Решение Конституционного суда не меняет автоматически ситуации с теми, кого партии уже успели исключить из партийных списков на основании закона о «партийном рабстве»?

У власти нет желания пропустить меня в парламент. Поэтому я подал иск. Он находится в окружном административном суде города Киева. Пока дату рассмотрения не назначили. Но дата рассмотрения имеет вторичное значение. Первичное значение имеет ходатайство об обеспечении иска, в котором говорится, что до рассмотрения дела по сути, я прошу заморозить, так сказать, запретить ЦИК регистрировать кого бы то ни было депутатом по списку – а следующим по списку является Зварыч (Роман Зварыч был включен в избирательный список БПП под номером 82, - УНИАН) – а также прошу остановить полномочия тех депутатов, которые вошли в парламент на протяжении двух лет (после исключения Богдана, только по спискам БПП депутатами стали Александр Бригинец, Дмитрий Белоцерковец, Валерий Карпунцов, Олег Великин, Максим Саврасов, Оксана Билозир, Юрий Буглак, - УНИАН).

Окружной суд уже приступил к рассмотрению дела?

На сегодняшний день, насколько я знаю, суд еще не рассмотрел это ходатайство про обеспечение. А ЦИК старается как можно быстрее назначить Зварыча народным депутатом, что будет нарушением закона и решения КСУ.

Два года назад этот закон назвали «законом Богдана», это было связано с некоей «золотой акцией» - вы заходили в Раду, но пополняли список тех, кто не следовал слепо «делу партии» и партийной дисциплине?

Нет никакой «золотой акции». Есть просто какие-то психологические проблемы [у БПП]. Раньше это (количество «своих» депутатов, - УНИАН) было значимо при голосовании, но сегодня у них и так нет нужного числа депутатов для коалиции – 226. Поэтому мое невхождение во фракцию для них будет проблемой.

Два года назад одной из причин, почему вас не хотели пропустить в Верховную Раду, называлась возможность создания некоей депутатской группы…

Обязательно, когда зайду в парламент, собираюсь организовать такую группу профессиональных людей, которые будут руководствоваться Конституцией и законами, а не эмоциями и понятиями.

Законодательная казуистика

Отдельно стоит отметить, что, по данным Комитета избирателей Украины, за два года парламентские политсилы четыре раза воспользовались законом о «партийной диктатуре». В результате, из избирательных списков были исключены 43 человека.

Один из последних случаев – в декабре 2017 года Центризбирком зарегистрировал народным депутатом кандидата от Радикальной партии Валерию Заружко, которая вошла в Раду вместо народного депутата Андрея Артеменко («радикалы» изгнали его из своих рядов в феврале 2017 года). Любопытно, что, не будь Радикальной партией для чистки рядов ранее применен закон о «партийной диктатуре», народным депутатом стала бы не представительница малого бизнеса Заружко, а руководитель Львовского областного штаба «радикалов» Андрей Мисик, которого вычеркнули из партийного списка в марте 2016 года.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, в целом этот закон понадобился власти, чтобы в Раду попали исключительно «правильные» люди. «Дело в том, что в 2014 году в избирательные списки партий включались лица, которые были частью политических договоренностей между влиятельными политическими группами. Со временем договоренности потеряли актуальность, а люди в списках остались», - объяснил он.

Смогут ли все, исключенные за два года из партийных списков, кандидаты в депутаты настаивать на восстановлении в правах? В комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия считают, что перспектив у таких требований нет.

По словам члена этого комитета, народного депутата от БПП Александра Черненко, решение Конституционного суда о неконституционности закона о «партийной диктатуре» не касается депутатов, которые приняли присягу и уже получили мандаты, поскольку по отношению к ним, согласно Основного закона, имеется исчерпывающий перечень оснований для лишения мандата. Другими словами, парламентарии, которые зашли в Раду после применения партийным руководством закона о «партийном рабстве», ни в чем не виноваты. Они не могут сложить свои мандаты из-за того, что партийные боссы проводили какие-то манипуляции со списком партии.

Кроме того, существует мнение, что решение КСУ о неконституционности закона о «партийной диктатуре» нельзя применять по отношению к уже принятым решениям партий об исключении из своих списков кандидатов. В частности, экс-замминистра юстиции Юрий Иващенко в декабре 2017 года заявлял, что это «решение КСУ действует только в отношении будущего». Мол, закон не имеет обратной силы.

Простыми словами, когда Рада принимала закон о «партийной диктатуре», парламентариям было плевать на нарушение аналогичной нормы. В угоду своим партийным боссам депутаты закрывали глаза на то, что избиратели уже проголосовали за партии с теми списками, с которыми политсилы зашли в Раду. Поэтому менять списки «на переправе», что произошло два года назад, - то же самое, что сейчас требовать заменить в парламенте тех депутатов, которые получили мандат за последние два года, на тех, кто лишился этой возможности из-за «перетасовки» списков уже после народного волеизъявления.

Татьяна Урбанская