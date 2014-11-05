Путин продолжает цинично называть войну с Украиной «гражданским конфликтом»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

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«У самых границ России, в Украине, не утихает гражданский конфликт – по сути, гражданская война. Несмотря на Минские договоренности, продолжаются обстрелы мирных городов, гибнут мирные граждане до сих пор. Нарушены многие кооперационные цепочки, в том числе с украинскими партнерами, украинскими предприятиями. Я уже не говорю о недобросовестной конкуренции со стороны некоторых наших традиционных партнеров в этой сфере, в сфере экспорта вооружений. Но с этой практикой мы сталкиваемся практически постоянно», - сказал Путин.

По его мнению, Россия располагает всеми возможностями, чтобы не только справиться с этими вызовами, но и укрепить свои позиции.

«Для этого уже намечены серьезные программы импортозамещения в ОПК, налаживаются альтернативные связи в сфере производства, технологической кооперации. Мы с вами утвердили – хочу поблагодарить коллег, которые проводили предварительную работу, провели ее основательно, – утвердили планы этой работы с финансовым обеспечением. Радует, что по срокам это вполне приемлемо, но и финансовые затраты не такие большие, как казалось изначально. В общем, все абсолютно в приемлемых параметрах и исполнимо», - сказал Путин.

Он заявил, что Россия способна поставлять испытанные в боевых условиях серийные образцы самых современных систем и комплексов, которые по критерию «стоимость – качество – эффективность» превосходят все зарубежные аналоги.

«Более того, мы готовы не просто продавать вооружение, но и налаживать его совместное производство, ремонт, модернизацию и сервисное обслуживание, что в современных условиях чрезвычайно важно», - сказал Путин.

По его словам, в текущем году российские оружейники заключили новые экспортные контракты на сумму более 7,5 млрд долл. В результате портфель заказов твердо держится на отметке в 50 млрд. долларов, что является хорошим показателем, добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Также российские грузовики вывозят оборудование с украинских военных заводов на Донбассе.