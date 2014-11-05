ЦИК признала избранными еще 40 мажоритарщиков, среди них - Береза, Парасюк, Мусий и Кивалов

Как передает корреспондент УНИАН, подписание протоколов состоялось во время сегодняшнего заседания комиссии.

В частности, в Донецкой области в ОИО №53 признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Олег Недава.

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В Житомирской области в ОИО №62 признан избранным выдвинутый партией «Блок Петра Порошенко» Борислав Розенблат.

В Закарпатской области признаны избранными депутатами такие кандидаты: в ОИО №72 - самовыдвиженец Василий Петёвка, в ОИО №73 – самовыдвиженец Иван Балога.

Во Львовской области: в ОИО № 116 признана избранной выдвинутая партией "Самопомич" Ирина Подоляк, в ОИО № 117 - Оксана Юринец, № 121 - Богдан Маткивский, № 122 - самовыдвиженец Владимир Парасюк, № 123 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Тарас Батенко, № 124 - самовыдвиженец Олег Мусий, № 126 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Андрей Кот.

В Николаевской области в ОИО № 127 признан избранным выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Борис Козак, в ОИО № 128 - самовыдвиженец Артем Ильюк.

В Одесской области в ОИО № 123 признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Эдуард Матвийчук, в ОИО № 134 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Геннадий Чекита, в ОИО № 135 - самовыдвиженец Сергей Кивалов.

В Полтавской области признан избранным в ОИО № 144 выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Сергей Каплин, № 145 - выдвинутый ВО "Свобода" Юрий Бублик, № 151 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Тарас Кутовый.

В Ривненской области признаны избранными народными депутатами: в ОИО № 152 - выдвинутый ВО "Свобода" Олег Осуховский, в ОИО № 153 - выдвинутый "Народным фронтом" Юрий Вознюк, в ОИО № 155 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Василий Яницкий.

В Сумской области в ОИО № 158 признан избранным выдвиженец "Блока Петр Порошенко" Александр Сугоняко, в ОИО № 160 - самовыдвиженец Игорь Молоток.

В Харьковской области признаны избранными: в ОИО № 170 - самовыдвиженец Дмитрий Святаш, в ОИО № 173 - самовыдвиженец Анатолий Денисенко, в ОИО № 175 - самовыдвиженец Владимир Кацуба, в ОИО № 176 - самовыдвиженец Дмитрий Шенцев, в ОИО № 177 - самовыдвиженец Виктор Остапчук, в ОИО № 180 - самовыдвиженец Александр Биловол, в ОИО № 181- самовыдвиженец Евгений Мураев.

В Хмельницкой области признаны избранными народными депутатами: в ОИО № 187- самовыдвиженец Сергей Мельник, в ОИО № 188 - самовыдвиженец Сергей Лабазюк, в ОИО № 191 - самовыдвиженец Виктор Бондарь, в ОИО № 193 - самовыдвиженец Владимир Мельниченко.

В Киеве признаны избранными народными депутатами: в округе № 213 - самовыдвиженец Борислав Береза, № 215 - выдвинутый ВО "Свобода" Андрей Ильенко, № 218 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Владимир Арьев, № 219 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Александр Третьяков, № 222 - выдвинутый "Блоком Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября ЦИК признала избранными народными депутатами Ефима Звягильского и Юрия Шаповалова.

Звягильский избран в одномандатном избирательном округе № 45 в Донецкой области, Шаповалов - №146 в Полтавской области.