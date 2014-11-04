Центризбирком обработал 99,93% электронных протоколов
08:30, 04 ноября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7.35 обработала 99,93% электронных протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
ЦИК осталось обработать менее 0.1% протоколов / УНИАН
Согласно информации на сайте ЦИК, в парламент проходят шесть партий.
Партия «Народный фронт» набрала 22,14% голосов избирателей, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,81%, партия «Самопоміч» - 10,98%, «Оппозиционный блок» - 9,42%, Радикальная партия - 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%.
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