Центризбирком обработал 99,93% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7.35 обработала 99,93% электронных протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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