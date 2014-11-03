ЦИК обеспокоена продолжающимся блокированием работы ОИК № 59



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Особое беспокойство ЦИК вызывает длительное блокирование работы окружной избирательной комиссии ОИО № 59 (Донецкая область), которая до сих пор не ввела в систему ИАС «Выборы» сведения об итогах голосования в общегосударственном многомандатном округе 18 избирательных участков и об итогах голосования в одномандатном избирательном округе 19 избирательных участков. Доступ членов УИК соответствующих участков в ОИК № 59 в течение 3 ноября был невозможен из-за действий неизвестных вооруженных лиц», - сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе также отметили, что ЦИК продолжает ожидать поступления оригинальных протоколов окружных избирательных комиссий ОИО № 22 (г. Луцк, Волынская область) и ОВО № 137 (г. Котовск, Одесская область).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 ноября Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования от ОИК со 195 198 одномандатных избирательных округов.