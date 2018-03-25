В МИД Польши заявили, что не стремятся выбирать исторических героев для украинцев

Если Киев не снимет мораторий на эксгумацию поляков, это будет "обременять" двусторонние отношения между Украиной и Польшей, сказал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

Польша не стремится выбирать исторических героев для украинцев. Об этом в интервью агентству PAP сказал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

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Цихоцкий назвал необоснованными утверждения, что Польша хочет выбирать героев для украинцев, но отметил, что Варшава не согласится с утратой главного в христианской культуре права своих граждан похоронить родственников, так как у украинцев в Польше никто не отнимает этого права, пишет wPolityce.pl.

В то же время, по словам дипломата, если Киев не снимет мораторий на эксгумацию поляков, это будет "обременять" двусторонние отношения.

Также Цихоцкий сказал, что кроме исторических вопросов, есть много направлений сотрудничества между Украиной и Польшей.