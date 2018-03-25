В МИД Польши заявили, что не стремятся выбирать исторических героев для украинцев

23:42, 25 марта 2018
Политика
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Исторический вопрос остается источником напряженности между Украиной и Польшей / фото Zaxid.net

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Цихоцкий назвал необоснованными утверждения, что Польша хочет выбирать героев для украинцев, но отметил, что Варшава не согласится с утратой главного в христианской культуре права своих граждан похоронить родственников, так как у украинцев в Польше никто не отнимает этого права, пишет wPolityce.pl.

В то же время, по словам дипломата, если Киев не снимет мораторий на эксгумацию поляков, это будет "обременять" двусторонние отношения. 

Также Цихоцкий сказал, что кроме исторических вопросов, есть много направлений сотрудничества между Украиной и Польшей.

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Новость в сюжете: Отношения Украины и Польши
Теги: #Польша