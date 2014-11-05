В Керчи железнодорожники берут дополнительный сбор только с людей с украинской пропиской

В крымских железнодорожных кассах появились объявления, которые предупреждают пассажиров о взимании дополнительного транспортного сбора при покупке билета. В Керчи в зале железнодорожного вокзала, также появились такие объявления, сообщает kerch.fm.

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В нем говорится, что: "с 1 ноября 2014 года при оформлении проездного документа в ж/д кассах Крыма взимается дополнительный сбор «За проезд железнодорожным транспортом по территории Республики Крым» на поезда, следующие на территорию Украины (и в обратном направлении), а также через ее территорию.

Также, в объявлении указано, что данная плата взимается за расстояние от начального пункта поездки до «пограничного пункта» Республики Крым с выдачей проездного документа на весь путь следования и фискального чека.

По словам кассиров, данную плату берут только с людей с украинской пропиской, но в тексте объявления это не уточнено.