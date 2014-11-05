Боевикам перекрыли доступ к госреестрам Украины

Соответствующий приказ Министерства юстиции № 1801/5 от 29 октября, зарегистрированный 30 октября за №1361/26138, обнародован на официальном сайте министерства.

Согласно документу, до окончания антитеррористической операции на Востоке Украины поручено отключить пользователей на подконтрольных боевикам территориях от ряда государственных реестров - Государственного реестра обременений движимого имущества, Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Наследственного реестра, Единого государственного реестра исполнительных производств, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Как отмечается в приказе, такое решение принято "с целью обеспечения защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в связи с ситуацией, сложившейся в Донецкой и Луганской областях".

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Государственному предприятию "Информационный центр" поручено прекратить доступ пользователей единых и государственных реестров информационной системы Министерства юстиции.

Действие приказа распространяется на ряд районов и населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые контролируют боевики "ДНР" и "ЛНР".

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее президент Петр Порошенко пригрозил блокадой оккупированных боевиками территорий Донбасса. Он отметил, что Украина вынуждена обеспечить определенную блокировку оккупированных боевиками территорий, чтобы «не дать распространяться этой раковой опухоли».