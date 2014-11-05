За Ляшко проголосовали избиратели с низким уровнем образования и жители сел – исследование

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного 26 октября 2014 года консорциумом, в который входят “Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Всего было опрошено 17779 респондентов на 400 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для главных партий и 0,5-1% для других партий.

Директор фонда “Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина отметила, что также отличается более высоким образовательным уровнем и электорат “Правого сектора” (47% с высшим образованием и еще 12% с незаконченным высшим).

Результаты опроса показывают, что по возрасту самый молодой электорат у партии “Самопомич” (48% в возрасте до 40 лет), и у “Правого сектора” (55% в возрасте до 40 лет), а старший электорат - в КПУ (73% старше 50 лет) и “Оппозиционного блока” (58% старше 50 лет).

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Согласно опросу, 50% электората “Радикальной партии Олега Ляшко” составляют сельские жители. В то же время 68% этого же электората составляют сторонники ВАО “Заступ”. Несколько выше от статистического процент сельских жителей также характерен для электоратов “Народного фронта” (43%) и ВО “Батькивщина” (41%). А больше всего “урбанизирован” электорат у партии “Самопомич” (48% избирателей проживают в областных центрах) и «Правого сектора» (49%).

Бекешкина сообщила, что почти во всех политических силах среди избирателей преобладают женщины, но больше всего их в электорате “Оппозиционного блока” (61%), а мужчин (39%), “Народного фронта” (59% - женщины, 41% - мужчины) и “Блок Петра Порошенко (53% - женщины, 47% - мужчины). Она отметила, что только две партии имеют преимущественно мужской электорат ВО “Свобода” (59% - мужчины, 41% - женщины) и «Правый сектор» (55% - мужчины и 45% женщины). Электорат остальных политических сил представлен примерно равномерно мужчинами и женщинами.